Cannabis, la legalizzazione delle droghe leggere è un duro colpo per Big Pharma. Uno studio spiega perchè (Di venerdì 9 settembre 2022) Nei paesi in cui la Cannabis viene legalizzata, le vendite di farmaci convenzionali calano nettamente, provocando una drastica riduzione nei guadagni delle aziende farmaceutiche quotate in borsa. A descrivere questa curiosa fluttuazione finanziaria uno studio pubblicato sulla rivista Plos One e condotto dagli scienziati della California Polytechnic State University e dell'Università del New Mexico. Il gruppo di ricerca, sotto la guida di Ziemowit Bednarek e Sarah Stith, ha esaminato i dati relativi agli eventi di legalizzazione della Cannabis per uso medico e ricreativo per stimare gli effetti sulle case farmaceutiche. Gli autori hanno scoperto che dopo solo dieci giorni dall'entrata in vigore delle normative di legalizzazione della Cannabis, i ...

