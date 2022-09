Camilla Regina consorte ma sui social l’unica Regina è Diana (Di venerdì 9 settembre 2022) Camilla Regina consorte d’Inghilterra. Carlo III sale al trono, succedendo all’amata madre, Sua Maestà Elisabetta II. Al suo fianco ci sarà la Regina consorte Camilla ma sui social sono tutti dalla parte di Lady Diana. Si ripensa alla sua morte prematura ed è impossibile non ipotizzare il suo volto al fianco di Carlo III, da Regina consorte. Se fosse ancora vita, oggi sarebbe Diana a salire al trono al fianco di Re Carlo. Ma il destino non lo ha voluto. Allora si sprecano i meme dell’incontro tra Diana ed Elisabetta II in Cielo, tutti da ridere. Una Lady Diana furiosa è quella che si immagina nei meme sui ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)d’Inghilterra. Carlo III sale al trono, succedendo all’amata madre, Sua Maestà Elisabetta II. Al suo fianco ci sarà lama suisono tutti dalla parte di Lady. Si ripensa alla sua morte prematura ed è impossibile non ipotizzare il suo volto al fianco di Carlo III, da. Se fosse ancora vita, oggi sarebbea salire al trono al fianco di Re Carlo. Ma il destino non lo ha voluto. Allora si sprecano i meme dell’incontro traed Elisabetta II in Cielo, tutti da ridere. Una Ladyfuriosa è quella che si immagina nei meme sui ...

