Camilla Parker Bowles è la prova che beauty icon (e regina consorte) si diventa a ogni età (Di venerdì 9 settembre 2022) La seconda moglie di Carlo III, il nuovo re del Regno Unito, 75 anni, probabilmente potrebbe non essere la prima reale che viene in mente quando pensiamo a icone di bellezza. Tuttavia, non c'è dubbio che la sua immagine agli occhi del pubblico si sia nel tempo rivalutata. Dall'inconfondibile caschetto scalato e biondo, oggi in nuance perla, al trucco leggero fino alla sua carnagione radiosa, ecco la sua beauty evolution Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) La seconda moglie di Carlo III, il nuovo re del Regno Unito, 75 anni, probabilmente potrebbe non essere la prima reale che viene in mente quando pensiamo ae di bellezza. Tuttavia, non c'è dubbio che la sua immagine agli occhi del pubblico si sia nel tempo rivalutata. Dall'inconfondibile caschetto scalato e biondo, oggi in nuance perla, al trucco leggero fino alla sua carnagione radiosa, ecco la suaevolution

