Calenda sbertuccia Letta per il suo ecobus | “Ammazza quant’è brutto Ti hanno già rubato i cerchioni…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 settembre 2022) “quanto è…”.non cessa diree ad usare i social come un novizio. Si dà il cambio con Renzi. Oggi nel mirino c’è l’eco-bus con cui il segretario dem ha già avuto modo di essere preso in giro abbondantemente, se mai ce ne fosse bisogno. Ha avuto la genialata radical chic fare dei tour elettorali sul mezzo non inquinante ed ora è pronto per partire. “L’idea del tour elettorale su unè venuta perché alla destra, del tema dell”ambiente, non gliene frega niente”, dice con la solita prosopopea pronto a spargere veleno su una destra che in fstto di ecologismo gli può ossere maestra. Il segretario del Partito democratico ha intenzione di mettersi in viaggio in tutta Italia in vista delle prossime elezioni a bordo di un veicolo elettrico e così ...