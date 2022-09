Calderoli dice che è la volta buona per arrivare al presidenzialismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il leghista Roberto Calderoli, ex ministro delle Riforme costituzionali, crede che oggi, dopo tanti tentativi, le ipotesi di attuare il presidenzialismo in Italia siano concrete. «È la volta buona», dice alla Stampa. «Io ho partecipato a sei elezioni del Capo dello Stato, la prima è stata quella di Oscar Luigi Scalfaro nel 1992. Ciò a cui ho assistito in quelle occasioni all’interno del Parlamento non l’ho visto nemmeno nelle peggiori assemblee di condominio e quindi credo che tutti si siano resi conto che questa formula ha fatto il suo tempo, non resta che l’elezione diretta del Presidente della Repubblica». Calderoli dice «sì» sulla bicamerale ipotizzata da Giorgia Meloni, coinvolgendo le opposizioni. «Sono d’accordo con Meloni: le riforme devono essere fatte ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Il leghista Roberto, ex ministro delle Riforme costituzionali, crede che oggi, dopo tanti tentativi, le ipotesi di attuare ilin Italia siano concrete. «È la»,alla Stampa. «Io ho partecipato a sei elezioni del Capo dello Stato, la prima è stata quella di Oscar Luigi Scalfaro nel 1992. Ciò a cui ho assistito in quelle occasioni all’interno del Parlamento non l’ho visto nemmeno nelle peggiori assemblee di condominio e quindi credo che tutti si siano resi conto che questa formula ha fatto il suo tempo, non resta che l’elezione diretta del Presidente della Repubblica».«sì» sulla bicamerale ipotizzata da Giorgia Meloni, coinvolgendo le opposizioni. «Sono d’accordo con Meloni: le riforme devono essere fatte ...

