Gazzetta_it : Roma, ecco il difensore per Mourinho: avanti su #Maksimovic - Gazzetta_it : “Il nuovo Facchetti” dice stop a 31 anni. Vita e opere di Davide Santon #Roma #Inter - Eurosport_IT : Obiettivo Kvaratskhelia raggiunto ?? Per le dichiarazioni complete ?? - glooit : Calcio:Roma; Zaniolo al lavoro, ma presto per Empoli leggi su Gloo - salvione : Roma, Mourinho sorride: Abraham recuperato per l'Empoli -

Nicolò Zaniolo ci spera ancora, ma le ultime da Trigoria non lasciano ben sperare in vista della trasferta di lunedì a Empoli. Il calciatore, dopo la lussazione della spalla sinistra, ha tolto da ...- Volti nuovi nella difesa del Brasile, il ct Tite chiama Ibanez e Bremer , per la prima volta convocati con i verdeoro. Per lo juventino è una novità assoluta, per il giallorosso invece solo ...(ANSA) - ROMA, 09 SET - Nicolò Zaniolo ci spera ancora, ma le ultime da Trigoria non lasciano ben sperare in vista della trasferta di lunedì a ...Santon annuncia il ritiro dal calcio a 31 anni a causa dei troppi infortuni subiti in carriera. Ecco la sua decisione in un'intervista ...