Calciomercato Milan, UFFICIALE il rinnovo di Tonali: i dettagli (Di venerdì 9 settembre 2022) Il futuro di Sandro Tonali è stato ormai blindato: il centrocampista rinnova ufficialmente con il Milan fino al 2027 Inizia il weekend e torna anche la Serie A. Il Milan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Il futuro di Sandroè stato ormai blindato: il centrocampista rinnova ufficialmente con ilfino al 2027 Inizia il weekend e torna anche la Serie A. Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

SkySport : ULTIM'ORA #MILAN Sandro #Tonali ha rinnovato: il centrocampista ha firmato fino al 2027 #SkyCalciomercato… - DiMarzio : Sandro #Tonali ha firmato il rinnovo di contratto con il @acmilan fino al 2027 - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - Bruno_Salento : RT @cndocom: #Giampaolo 'Contro il Milan voglio vincere, li ho studiati e giocano un calcio medievale fatto solo di lanci lunghi per le pun… - acm1899m : RT @cndocom: #Giampaolo 'Contro il Milan voglio vincere, li ho studiati e giocano un calcio medievale fatto solo di lanci lunghi per le pun… -