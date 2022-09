Calcio | Napoli | per Osimhen lesione di secondo grado del bicipite femorale destro

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - Gazzetta_it : Klopp: 'Abbiamo fatto ridere' #NapoliLiverpool - enrick81 : @famigliasimpson @carlo234556 @AgoCannella @Tvottiano @napoliforever89 @misterf_tweets @1vs100tw @yosoyelfanal… - SportdelSud : ???? Antonio #Cassano, ex calciatore, ha analizzato il successo del #Napoli di #Spalletti con il #Liverpool in… -

CalcioNapoli24

d'inizio alle 15 (match trasmesso in diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, ...alle prese con l'infortunio di Victor Osimhen . L'attaccante della nazionale nigeriano, ...titolare già non al meglio nella sfida Champions al Liverpool (in cui gli è anche stato parato un... Tuttosport - Champions League, rischio rinvio per Rangers-Napoli a causa della morte della Regina Il clamoroso successo di ieri notte del Napoli di Luciano Spalletti sul Liverpool di Jurgen Klopp è solo l'ultimo di una lunga serie d'imprese compiute dalle squadre nostrane nelle varie (...) ...Napoli, 9 set. (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, come da programma si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che “hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bici ...