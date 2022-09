Calcio Napoli, il baby tifoso Antoine ospite al Konami Center (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bambino francese tifoso del Calcio Napoli lo scorso 28 agosto è stato costretto ad assistere allo Stadio Franchi al match contro la Fiorentina con la maglia capovolta. Graditissima sorpresa questa mattina per Antoine, il bambino francese tifoso del Calcio Napoli che lo scorso 28 agosto ha assistito allo Stadio Franchi al match degli azzurri Leggi su 2anews (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bambino francesedello scorso 28 agosto è stato costretto ad assistere allo Stadio Franchi al match contro la Fiorentina con la maglia capovolta. Graditissima sorpresa questa mattina per, il bambino francesedelche lo scorso 28 agosto ha assistito allo Stadio Franchi al match degli azzurri

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - Gazzetta_it : Klopp: 'Abbiamo fatto ridere' #NapoliLiverpool - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan e Napoli lotteranno fino alla fine per lo scudetto -