Calcio: la Premier League rende omaggio alla Regina Elisabetta, posticipato il prossimo turno (Di venerdì 9 settembre 2022) Lutto nazionale nel Regno Unito. La notizia della scomparsa della Regina Elisabetta ha ieri infatti sconvolto tutto il Paese, con coinvolgimenti anche nello sport. Stamattina è arrivato il comunicato della massima serie calcistica, la Premier League, che ha deciso di posticipare totalmente il prossimo turno in programma il week-end. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Come la nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Lutto nazionale nel Regno Unito. La notizia della scomparsa dellaha ieri infatti sconvolto tutto il Paese, con coinvolgimenti anche nello sport. Stamattina è arrivato il comunicato della massima serie calcistica, la, che ha deciso di posticipare totalmente ilin programma il week-end. Richard Masters, amministratore delegato della, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmoreal lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Come la nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i ...

fanpage : Per la morte di #QueenElizabeth, a 96 anni, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, tutto il Regno Unito e… - ansacalciosport : Regina: Premier league, rinviata la 7/a giornata. 'Momento tremendamente triste non solo per la nazione ' | #ANSA - PeppeGiannotti1 : Se ricordo bene il calcio con le torri gemelli nn si fermo', la Corona ferma la Premier giustissimo x i valori che… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Ufficiale, rinviata la Premier League 'per onorare la Regina e in segno di rispetto' #ReginaElisabetta - MusticaG : Ufficiale: stop alla #PremierLeague. #QueenElizabeth -