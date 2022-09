SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Barak 'Fiorentina forte, qui per dimostrare il mio valore' - sportface2016 : #Fiorentina, #Barak: 'E' un salto di qualità essere qui' - calcioallaradio : Tutti i gol europei delle italiane | prima giornata | Commento Tutto il calcio minuto per minuto | RAI Radio Uno… - Italian : Conference: Barak illude Fiorentina, col Riga è 1-1 -

Commenta per primo Oltre aquest'oggi in sala stampa durante la presentazione del centrocampista era presente anche ... La preoccupazione maggiore sarebbe quella di non esprimerema noi lo ...parla anche di mister Italiano, accostandolo a un tecnico che ha avuto grande importanza per lui nella sua esperienza al Verona. "La grande forza di Italiano è il gioco perché si parla tanto ...'Possiamo raggiungere i migliori risultati su ogni fronte', dice il centrocampista viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono arrivato in un club ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...