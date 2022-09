Bundesliga | Demirovic firma il colpo dell'Augsburg a Brema | il Werder sbaglia un rigore al 94°

sportli26181512 : Bundesliga, l'#Augsburg torna al successo: 1-0 al #WerderBrema: Dopo tre sconfitte di fila la squadra di Maassen ce… - SkySport : ULTIM'ORA #BUNDESLIGA 6^ giornata, #WerderBrema-#Augsburg 1-0 63' #Demirovic #SkySport #Calcio #Football - cmdotcom : #Bundesliga: #Demirovic firma il colpo dell'#Augsburg in casa del #WerderBrema, rigore parato al 94° -

, il programma della 6ª giornata di campionato prevede la sfida tra il Werder Brema e l' ...ha battuto per 2 - 0 il Bochum grazie a una doppietta di Niclas Fullkrug mentre Ermedine ......compagine che probabilmente dovrà lottare fino alla fine per garantirsi la permanenza in. Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago;, ...Der frühere St. Galler Ermedin Demirovic brachte Augsburg, bei dem Ruben Vargas die ganze Partie auf der Ersatzbank verbrachte, nach 63 Minuten in Führung. In der Nachspielzeit bekamen die Bremer ...Fußball International. Hier finden Sie alle Fußball Ergebnisse, Tabellen, Spielberichte und Torschützen aus dem europäischen Fußball. Jetzt die Fußball App für Ihr Handy holen!