Bullismo a scuola: perseguitava il compagno di classe (Di venerdì 9 settembre 2022) Bullismo A scuola-Storia di Bullismo in piena regola. Un ragazzo di 23 anni di Colle di Val d'Elsa una cittadina della provincia di Siena, in Toscana, è finito sotto processo. Dovrà rispondere adesso dei presunti atti di Bullismo e di stalking ai danni di un ex-compagno di scuola. La prima udienza si è svolta ieri presso il Tribunale di Siena. La vittima non era presente e anche se ha ritirato la querela, la procura sta procedendo d'ufficio. Gli dava ordini di continuo, gli intimava portarlo a scuola e riportarlo a casa in auto, di pulirgli il banco, persino di andare in bagno quando non aveva bisogno di utilizzare la toilette. Ogni volta che si rifiutava di obbedire, scattava la rappresaglia. Consisteva in calci, pugni e insulti reiterati, oltre che vere e proprio ...

