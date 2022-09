Bruxelles: nasce alleanza europea agenzie stampa contro fake news. C’è anche Ansa (Di venerdì 9 settembre 2022) Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, vede coinvolte 18 agenzie di stampa, tra cui Ansa, Afp e la tedesca Dpa che coordina l'iniziativa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) Il progetto, finanziato dalla Commissione, vede coinvolte 18di, tra cui, Afp e la tedesca Dpa che coordina l'iniziativa L'articolo proviene da Firenze Post.

