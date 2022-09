Breve storia di Peppa Pig, la maialina cartoon diventata un caso politico (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Peppa Pig non è nuova a polemiche politiche come quella scoppiata in Italia per la puntata del personaggio con due mamme. La maialina del popolarissimo cartone animato inglese è nata nel 2004 e ormai è un fenomeno mondiale dato che la serie è trasmessa in oltre 180 Paesi. Proprio per il suo chiaro obiettivo didattico - promuovere l'importanza della famiglia, dell'amicizia e della scuola tra i bambini più piccoli - inevitabilmente la serie tv finisce ogni tanto nel mirino di qualche contestatore. La controversa puntata con le due mamme di Paddy l'orso polare ("Vivo con la mia mamma e la mia altra mamma, una è un dottore e l'altra cucina spaghetti") andata in onda il 6 settembre in Gran Bretagna nasce in realtà dalla protesta per le affermazioni di uno dei due disegnatori inglesi di Peppa, Mark Baker, il quale aveva escluso di ... Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI -Pig non è nuova a polemiche politiche come quella scoppiata in Italia per la puntata del personaggio con due mamme. Ladel popolarissimo cartone animato inglese è nata nel 2004 e ormai è un fenomeno mondiale dato che la serie è trasmessa in oltre 180 Paesi. Proprio per il suo chiaro obiettivo didattico - promuovere l'importanza della famiglia, dell'amicizia e della scuola tra i bambini più piccoli - inevitabilmente la serie tv finisce ogni tanto nel mirino di qualche contestatore. La controversa puntata con le due mamme di Paddy l'orso polare ("Vivo con la mia mamma e la mia altra mamma, una è un dottore e l'altra cucina spaghetti") andata in onda il 6 settembre in Gran Bretagna nasce in realtà dalla protesta per le affermazioni di uno dei due disegnatori inglesi di, Mark Baker, il quale aveva escluso di ...

