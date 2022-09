(Di venerdì 9 settembre 2022) Il tecnico delha ufficializzato ladei convocati per il doppio test di settembre contro Tunisia e Ghana, in programma rispettivamente il 23 a Le Havre e il 27 a Parigi. La— ...

Sandro, Telles,, Militão, Ibanez, Marquinhos e Thiago Silva. Centrocampisti: Bruno Guimarães, Casemiro, E. Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. Attaccanti: Antony, Cunha, Neymar, Pedro, Raphinha, ...Ci sono anche gli esordientie Miretti, a centrocampo torna Rabiot e gioca insieme al grande ... La Juve perde ma non sfigura , il Psgi primi tre punti del girone e si conferma la ... Bremer conquista Tite: 1ª convocazione nel Brasile. In lista Ibanez (niente Italia per lui) Il difensore della Juve farà parte del gruppo che affronterà il doppio test di fine mese contro Tunisia e Ghana. Presente per la prima volta anche il romanista che era in odor di azzurro ...Finisce 2-1 al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Juventus. Una doppietta di Mbappé indirizza l’icontro dopo appena 22’. McKennie (entrato subito dopo l’intervallo) la riapre a metà della ri ...