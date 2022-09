Brad Pitt sbarca al Lido per la prima di Blonde. Le foto

(Di venerdì 9 settembre 2022): dopo la notizia del suo sbarco a Venezia, si sono susseguite alle notizie riguardante la possibilità chepotesse arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia. E così è statoè arrivato alper il red carpet didi cui è anche produttore.: cosa è successo sul red carpet? Fan in delirio al suo passaggio, smoking scuro, occhiali da sole e mascherina nera, e acclamazioni per la De Armas che ha indossato un abito plissettato rosa carico con strascico anzichè in bianco. E’ il giorno diLa sua società Plan B Entertainment ha prodotto il film Netflixdel regista Andrew Dominik, con Ana De Armas ...

Il cineasta torna al Festival, dopo che nel 2007 aveva portato al Lido L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile). Non mancano i divi alla Mostra del Cinema di Venezia 79. A sorpresa è sbarcato nelle ultime ore al Lido Brad Pitt e questa sera farà il red carpet per il film Blonde, di cui è comproduttore. Brad Pitt: Fan in delirio al suo passaggio, smoking scuro, occhiali da sole e mascherina nera, e acclamazioni per la De Armas. In Concorso a Venezia 79 e dal 28 settembre su Netflix, Blonde, il biopic della Monroe tratto dal libro di Joyce Carol Oates, diretto da Andrew Dominik.