Brad Pitt e Angelina Jolie, nuova causa da 250 milioni euro: cosa è successo (Di venerdì 9 settembre 2022) Brad Pitt e Angelina Jolie sono di nuovo al centro dei riflettori. Secondo le ultime indiscrezioni, è stata intentata una nuova causa dalla società di Angelina nei confronti dell’ex marito e attore hollywoodiano. I “BrAngelina”, come vengono chiamati dai fan, sono ancora oggi una delle coppie più amate. La loro separazione è stata annunciata nel 2016, quando la Jolie oltre a presentare i documenti per il divorzio ha anche denunciato il marito per comportamenti violenti. Da quel momento i due sono stati coinvolti in diverse battaglie legali riguardanti l’affidamento dei figli, sei in tutto, e i disaccordi sulla proprietà. La nuova causa adesso prevede il risarcimento di 250 milioni di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 9 settembre 2022)sono di nuovo al centro dei riflettori. Secondo le ultime indiscrezioni, è stata intentata unadalla società dinei confronti dell’ex marito e attore hollywoodiano. I “Br”, come vengono chiamati dai fan, sono ancora oggi una delle coppie più amate. La loro separazione è stata annunciata nel 2016, quando laoltre a presentare i documenti per il divorzio ha anche denunciato il marito per comportamenti violenti. Da quel momento i due sono stati coinvolti in diverse battaglie legali riguardanti l’affidamento dei figli, sei in tutto, e i disaccordi sulla proprietà. Laadesso prevede il risarcimento di 250di ...

