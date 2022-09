Brad Pitt conquista il red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022. E Ana de Armas (Di venerdì 9 settembre 2022) Ne hanno da fare di strada gli imberbi idoli delle ragazzine per arrivare a tanta perfezione. Che ha un nome e un cognome: Brad Pitt. No, non nel senso che si pensa (anche se…). Ma per come si affronta e si conquista un red carpet. Anche quando non si è l’ospite d’onore. Guardate e imparate: ieri sera, su quello del fillm Blonde, di cui è produttore, Brad Pitt è salito in cattedra e ha dato una lezione. Una vera e propria masterclass. conquistando pubblico, critica. E persino l’attrice protagonista (in tutti i sensi), Ana de Armas. Brad Pitt è stato il mattatore del red carpet di Blonde al Festival di Venezia 2022. La star doveva essere Ana de Armas, ... Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022) Ne hanno da fare di strada gli imberbi idoli delle ragazzine per arrivare a tanta perfezione. Che ha un nome e un cognome:. No, non nel senso che si pensa (anche se…). Ma per come si affronta e siun red. Anche quando non si è l’ospite d’onore. Guardate e imparate: ieri sera, su quello del fillm Blonde, di cui è produttore,è salito in cattedra e ha dato una lezione. Una vera e propria masterclass.ndo pubblico, critica. E persino l’attrice protagonista (in tutti i sensi), Ana deè stato il mattatore del reddi Blonde al Festival di. La star doveva essere Ana de, ...

Tg3web : Brad Pitt arriva a Venezia per presentare 'Blonde', il film da lui prodotto che racconta come Norma Jean Baker dive… - raimovie : Sul #RedCarpet del film #BLONDE il regista Andrew Dominik, Ana de Armas, @adrienbrody e Brad Pitt, tra i produttori… - tiscalinotizie : I fan in delirio al passaggio (a sorpresa) di Brad Pitt. - StefaniaStefyss : RT @ineedalcool: Solo Brad Pitt può permettersi di andare sul red carpet con le adidas #Venezia79 - zazoomblog : Venezia 79 Brad Pitt illumina il Lido: la star sul red carpet di Blonde - #Venezia #illumina #Lido: #carpet -