Boris Johnson commuove il parlamento britannico, il discorso in memoria della regina: «Pensavamo fosse eterna…» – Il video

«Elisabetta la grande». Così l'ex premier britannico Boris Johnson ha definito la regina Elisabetta, all'indomani della sua morte. Nella seduta straordinaria organizzata nella Camera dei Comuni, è stato proprio Johnson a pronunciare il discorso più apprezzato, al punto da essere giudicato «eccellente» anche da Harriet Harman, veterana del Partito Laburista. In tono commosso e con il suo celebre sense of humour, l'ex premier britannico ha voluto ricordare la regina con un discorso ricco di aneddoti. «Pensavamo fosse eterna», ha detto a un certo punto, aggiungendo che solo ora il Paese riesce a misurare davvero «l'enormità di ciò che ha fatto per noi».

