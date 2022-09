Bonus 200 euro autonomi non potrà essere richiesto prima del 20 settembre prossimo (Di venerdì 9 settembre 2022) A quel punto, si precisa, l'avvio della presentazione delle istanze potrà avvenire trascorsi due giorni ('per esigenze tecniche') dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta. E, comunque, si ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) A quel punto, si precisa, l'avvio della presentazione delle istanzeavvenire trascorsi due giorni ('per esigenze tecniche') dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta. E, comunque, si ...

Teresat73540673 : Aspè che mo ti rifila, un altro bonus da 200€ e vedrete saranno tutti felici e contenti, anche se la bolletta, graz… - FREEVOLO_DB : @INPS_it buongiorno! È già possibile fare richiesta del bonus 200 euro per i lavoratori autonomi con partita iva? - newsvarie : Bonus 200 Euro. AdEPP. Avvio domande dopo il 20 Settembre. Stanziamento del Governo capiente. Nessun rischio per i… - TweetStudioPG : RT @Agenzia_Entrate: #Bonus #carburante: fino a 200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato. Online la #circolare dell'Agenzia… -