Bologna, sì a Motta: ma domenica non sarà in panchina (Di venerdì 9 settembre 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore Thiago Motta per un biennale a 1,1 mln a... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, ilha raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore Thiagoper un biennale a 1,1 mln a...

DiMarzio : #Calciomercato, @Bolognafc1909 | Ai dettagli l'accordo con #ThiagoMotta - Gazzetta_it : Thiago Motta a Bologna, c’è l’accordo: domani la firma, i dettagli #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @Bolognafc1909 | #ThiagoMotta in arrivo in città: i dettagli del contratto - RobertoRenga : RT @Corriere: Bologna, c’è Motta. I retroscena dell’esonero di Mihajlovic: dal no alle dimissioni a De Zerbi - sportli26181512 : Bologna, sì a Motta: ma domenica non sarà in panchina: Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha raggiunt… -