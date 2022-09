Bologna: ecco quanto prenderà Thiago Motta (Di venerdì 9 settembre 2022) Thiago Motta sta per diventare il nuovo allenatore del Bologna e da quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico firmerà un biennale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022)sta per diventare il nuovo allenatore dele dariporta il Corriere dello Sport, il tecnico firmerà un biennale...

Gagarinmagazine : Buon fine settimana gagariani?? Ecco i migliori eventi del weekend in Romagna e a Bologna! #bologna #emiliaromagna… - alpitch73 : @LaZiaMat Ah ecco. Sei a Bologna. Avevo scambiato la stazione per una marchigiana. - GGATTEI : .....ECCO IL NUOVO ALLENATORE DEL BOLOGNA, ARRIVERA' POCO PRIMA DI NATALE... - Chairman_BFC : Con #ThiagoMotta in sella, ecco che il #Bologna dovrebbe tornare con un assetto a 4 dietro. Un '2-7-2 in verticale… - Nutizieri : Predestinato a Parigi, poi un esonero e un miracolo: ecco chi è Thiago Motta -