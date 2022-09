Bollettino Covid-19 oggi | venerdì 9 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il-19 aggiornato a2022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna.si registrano 15.543 nuovi, 59, 28.103, 29.139 tamponi molecolari, 172 (-13) ricoverati in terapia intensiva, 4.017 (-133) ricoverati negli altri reparti. Sono ...

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria .In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali calabresi - il ...Il tasso è all'11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.020.154. E' quanto emerge dal bollettino del ministero ...I tamponi effettuati sono 137.133. Il tasso di positività è all'11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bol ...