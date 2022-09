(Di venerdì 9 settembre 2022)è uno dei veterani del ring. Dopo un lungo trascorso in quel di NXT con i ragazzi della “Undisputed Era”, ha fatto il passaggio in AEW seguendo la maggior parte dei suoi colleghi. Ora che la sua esperienza alla corte di Khan sta volgendo al termine gli è stato chiesto se in futuro si rivede in quel di Stamford. La sua risposta ha lasciato aperte varie opzioni. Mai dire mai “Non saprei ma sicuramente non sarebbe un’opzione che scarterei dato che tanti stanno tornando a valicare quella porta.contento per le persone che son rimaste li quando ho lasciato e hanno attraversato momenti particolari ma ora sembra esserci piu’ normalità.felice che è tornato ad essere un luogo di positività con Hunter al comando”.

Zona_Wrestling : Bobby Fish: 'Un ritorno in WWE? Sono aperto a tutto' - TSOWrestling : Novità sull'addio di Bobby Fish alla #AEW! #TSOW // #TSOS - MattiaBorsani : RT @Tuttowrestling: Aggiornamento su Bobby Fish #bobbyfish - Tuttowrestling : Aggiornamento su Bobby Fish #bobbyfish - SpazioWrestling : AEW: Bobby Fish sta per lasciare la federazione *RUMOR* #AEW #BobbyFish -

