Black Adam: il nuovo trailer suggerisce che dopotutto potrebbe diventare un eroe (Di venerdì 9 settembre 2022) Il nuovo trailer di Black Adam è stato diffuso in rete da Warner Bros, fornendo un nuovo sguardo all'(anti)eroe di Dwayne Johnson e agli altri personaggi DC. Come anticipato dallo stesso Dwayne Johnson, Warner Bros. ha lanciato un nuovo trailer di Black Adam, attesa pellicola del DC Universe in uscita nei cinema italiani il 20 ottobre. I fan che hanno guardato con attenzione il precedente trailer riconosceranno molti volti familiari, nel frattempo Black Adam insiste sul fatto che è un villain, ma alcuni indizi lasciano intendere che alla fine dovrà scegliere il bene (forse). Nel trailer fanno capolino altri personaggi DC come Hawkman (Aldis Hodge), Dr. ...

