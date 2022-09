Bizzarri (Gucci’ a diplomati Bologna Business School: “Sappiate riconoscere opportunità” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente e ceo di Gucci, Marco Bizzarri, ha tenuto il Commencement Speech per la Graduation Master Class 2022 della Bologna Business School. L’appuntamento in Piazza Maggiore ha coinvolto gli oltre 800 studenti dei Master Universitari e dei Master Executive di Bologna Business School. “Sono particolarmente emozionato oggi di essere di fronte a tutti voi, qui in Piazza Maggiore a Bologna una città che mi ha formato professionalmente per 18 anni” ha esordito Bizzarri, rivolgendosi ai neodiplomati. Oggi vi racconterò la storia “di un ragazzo, nato in una famiglia modesta, a Rubiera, un paese di 10.000 abitanti a 50 chilometri da qui, patria delle piastrelle e del Lambrusco che è diventato ceo del brand ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente e ceo di Gucci, Marco, ha tenuto il Commencement Speech per la Graduation Master Class 2022 della. L’appuntamento in Piazza Maggiore ha coinvolto gli oltre 800 studenti dei Master Universitari e dei Master Executive di. “Sono particolarmente emozionato oggi di essere di fronte a tutti voi, qui in Piazza Maggiore auna città che mi ha formato professionalmente per 18 anni” ha esordito, rivolgendosi ai neo. Oggi vi racconterò la storia “di un ragazzo, nato in una famiglia modesta, a Rubiera, un paese di 10.000 abitanti a 50 chilometri da qui, patria delle piastrelle e del Lambrusco che è diventato ceo del brand ...

Aldo Cazzullo per il 'Corriere della Sera' MARCO BIZZARRI Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, qual è il suo primo ricordo 'Ho tre anni, chiudo a chiave in casa mia nonna, e butto la chiave. "Nuova fase del viaggio con Michele": Marco Bizzarri: "Ora Gucci deve recuperare la sua parte storica e iconica" per poi passare alla guida di Bottega Veneta e di tutti i marchi del gruppo tranne Gucci e, successivamente, dedicarsi a quest'ultimo. Era il dicembre 2014 e Frida Giannini era in uscita.