Biagio D'Anelli come Natalia Paragoni, la gaffe a Venezia 79 diventa virale – VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Biagio D'Anelli a Venezia 79 come Natalia Paragoni. Vi ricordate la fidanzata di Andrea Zelletta sulla gondola mentre salutava allegramente a destra ed a sinistra mandando baci al "vuoto"? Ecco, a distanza di tempo la scena si ripete. Biagio D'Anelli come Natalia Paragoni, il VIDEO virale a Venezia 79 Questa volta il protagonista è quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Venezia79 - IX Edizione per il Premio Starlight Dopo la premiazione, a partire dalle ore 23.00, si svolgerà il Party Ciak, organizzato da Starlight e Star's Management di Paolo Chiparo, con dj set di Biagio D'Anelli per un epilogo a ritmo di ...