Benzina e diesel, prezzi carburanti in calo oggi in Italia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Benzina e diesel, in calo i prezzi dei carburanti in Italia oggi venerdì 9 settembre, con la solita eccezione del metano che continua a volare sopra i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati della Benzina. Per IP e Q8 registriamo ribassi di 1 cent/litro su Benzina e gasolio. Quanto alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero del Mise, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la Benzina self service a 1,744 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,746, pompe bianche 1,737),

