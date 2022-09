Benevento, i convocati di Caserta per la sfida col Cagliari (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la quinta giornata di campionato Serie Bkt Benevento-Cagliari. Di seguito i convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 96 Capellini Riccardo, 28 Ciano Camillo 2 El Kaouakibi Hamza, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias,6 KubicaKrzysztof, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 33 Leverbe Maxime, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 5 Masciangelo Edoardo, 25 Nwankwo Simeon Tochukwo, 21 Paleari Alberto, 14 Pape Samba Thiam, 58 Pastina Christian, 27 SchiattarellaPasquale, 55 Veseli Frederic, 72 Vokic Dejan. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la quinta giornata di campionato Serie Bkt. Di seguito igiallorossi: 4 Acampora Gennaro, 96 Capellini Riccardo, 28 Ciano Camillo 2 El Kaouakibi Hamza, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias Ilias,6 KubicaKrzysztof, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 33 Leverbe Maxime, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 5 Masciangelo Edoardo, 25 Nwankwo Simeon Tochukwo, 21 Paleari Alberto, 14 Pape Samba Thiam, 58 Pastina Christian, 27 SchiattarellaPasquale, 55 Veseli Frederic, 72 Vokic Dejan. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Benevento - Cagliari, i convocati di Caserta: tre assenti tra i giallorossi #Benevento - TV7Benevento : Calcio. 24 calciatori convocati per la sfida di Benevento - - ilvaglio1 : Cagliari, i convocati per la gara contro il Benevento #cagliari #beneventocalcio #serieb #fabioliverani #benevento - TUTTOB1 : Cagliari, i convocati di Liverani per il Benevento - Calcio_Casteddu : ?? Vigilia di #BeneventoCagliari ? Sono 24 i convocati ? Ecco la lista completa #Cagliari #CagliariCalcio -