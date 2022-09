Benevento 5 | amichevole di lusso al PalaSele contro la Feldi Eboli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima uscita stagionale per il GG Team Wear5. E che uscita: la squadra di Lorenzo Nitti sarà ospite dellavice-campione d’Italia per un test di assoluto. Si gioca alle 20.30 al. “Il match con ladobbiamo affrontarlo prima di tutto come un allenamento, sfruttando la grande possibilità di misurarci con dei giocatori e con una compagine di altissimo livello, una delle favorite della serie A – dice Nitti.- Per noi sarà una grande occasione e un onore e dobbiamo sfruttarla al massimo per verificare queste prime tre settimane di lavoro”. “La squadra, ad oggi, è ancora un cantiere aperto anche se, settimana dopo settimana, si vedono i progressi. I ragazzi stanno lavorando molto bene e si sono subito adattati ai ...