Becky Lynch | “Lavorare con Lita è stato fantastico | se tornasse vorrei fare qualcosa con lei”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 settembre 2022)è sicuramente una delle pioniere del wrestling femminile a livello mondiale. Ha aperto la strada alle future generazioni di lottatrici professioniste. Lei ehanno anche avuto un valido incontro a Elimination Chamber a febbraio, che ha portato alla vittoria di quest’ultima. Parlando a Out of Character,ha riflettuto sul suo incontro con. Ovviamente, si tratta di un ricordoche le è rimasto impresso. Le sue parole “Era la mia eroina, ed è una persona che mi ha sempre sostenuto quando non ero nessuno, quando ero sfavorita. Credo abbia visto un po’ di se stessa in me, e potercon lei èbellissimo. È fantastica. Se volesse tornare di nuovo mi piacerebbe molto...