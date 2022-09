Beach soccer, Nazionale maschile ko contro la Spagna, le azzurre travolgono la Repubblica Ceca (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ andata in archivio sulla sabbia di Cagliari la fase preliminare degli Europei di Beach soccer per uomini e donne. Una sconfitta e una vittoria per le due selezioni italiane, che già avevano raggiunto le semifinali. Gli scontri di oggi, infatti, erano utili a definire la classifica dei gironi e stabilire gli incroci dei penultimi atti in programma domani alla Beach Arena del Poetto. Il successo, anche largo, è stato delle ragazze: un perentorio 10-2 contro la Repubblica Ceca della formazione tricolore che si è così garantita il primo posto del raggruppamento e in semifinale ci sarà la sfida contro l’Ucraina, già incontrata l’8 settembre (vittoria delle nostre portacolori 7-1). Un match senza storia nel quale si sono distinte Maria Fabiana Vecchione, autrice di 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ andata in archivio sulla sabbia di Cagliari la fase preliminare degli Europei diper uomini e donne. Una sconfitta e una vittoria per le due selezioni italiane, che già avevano raggiunto le semifinali. Gli scontri di oggi, infatti, erano utili a definire la classifica dei gironi e stabilire gli incroci dei penultimi atti in programma domani allaArena del Poetto. Il successo, anche largo, è stato delle ragazze: un perentorio 10-2ladella formazione tricolore che si è così garantita il primo posto del raggruppamento e in semifinale ci sarà la sfidal’Ucraina, già incontrata l’8 settembre (vittoria delle nostre portacolori 7-1). Un match senza storia nel quale si sono distinte Maria Fabiana Vecchione, autrice di 4 ...

