Beach soccer, Europei 2022: azzurre prime nel girone, azzurri secondi dopo il ko contro la Spagna

E' volta al termine la fase preliminare degli Europei 2022 di Beach soccer, in programma a Cagliari. Sia la Nazionale maschile che quella femminile avevano già staccato il pass per le semifinali, ma hanno dovuto giocare un ultimo match per determinare gli accoppiamenti. Tutto facile per le ragazze, che hanno travolto la Repubblica Ceca per 10-2, blindando il primo posto del gruppo. Giunte a pari punti con la Spagna, lo scontro diretto vinto ha premiato l'Italia, capace di chiudere davanti e pronta a vedersela con l'Ucraina. Grande protagonista quest'oggi Maria Fabiana Vecchione con 4 gol, ma una menzione la merita anche Sandy Iannella, autrice di una tripletta. Sconfitti invece i ragazzi di Del Duca, costretti ad arrendersi per 4-3 alla Spagna.

