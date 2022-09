Barcellona | Jordi Alba all’attacco | «Darò il 100% | anche se il club ha altri interessi»

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il terzino delha parlato della sua situazione nelblaugrana Il terzino del, nel corso di un evento Adidas, ha lanciato una frecciata alblaugrana. LE PAROLE – «Non sento di dovermi giustificare e non mi lamento. Quando tocca a me aiutare la squadra, lo faccio. Vorrei giocare sempre e spero di tornare in forma il prima possibile. A poco a poco mi sento molto meglio,se in questo inizio di stagione sono stato più in panchina che in campo, ma sto bene e sto aiutando i giovani a migliorarsi. Cerco di dare il, poi glidelsono. Ho sempre detto di voler restare al Barça, mi vedo qui ...

sportface2016 : #Barcellona, Jordi #Alba sulla sua possibile cessione: 'Nel mondo del calcio non mi sorprende più nulla' - calciomercatoit : ????Jordi #Alba torna sul possibile addio al #Barcellona: “Sono pronto a restarefino a fine contratto, poi anche il c… - FcInterNewsit : Jordi Alba e l'offerta dell'Inter: 'La mia testa è al Barcellona, ma il club guarda ai suoi interessi' - biologicoo : perché l'udinese sembra il barcellona e Udogie un Jordi Alba qualunque #UdineseRoma -

A poche ore dal gong finale ilha provato a cedereAlba , accostato anche all'Inter, ma senza che il giocatore fosse a conoscenza di possibili operazioni. Nel corso di un evento ...Commenta per primo Il terzino sinistro delAlba ha parlato a margine di un evento Adidas : 'Non sento di dovermi giustificare e non mi lamento. Quando tocca a me aiutare la squadra, lo faccio. Vorrei giocare sempre e spero di ...Barcellona, il terzino spagnolo Jordi Alba sulla sua possibile cessione: "Nel mondo del calcio non mi sorprende più nulla" ...L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di campionato contro il Cadice, ecco le sue parole ...