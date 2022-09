“Bambino Pinocchio” preso in giro per il naso strano – non indovinerete mai com’è oggi, 8 anni dopo (Di venerdì 9 settembre 2022) Come genitori, è importante insegnare ai nostri figli che sono perfetti esattamente così come sono. Ma quando fin dalla nascita si è molto particolari, potrebbe essere tutt’altro che semplice essere felici del proprio aspetto. Quando Amy Poole aspettava suo figlio Ollie, i medici sapevano che il Bambino era unico. Proprio come tutti gli altri bambini, sarebbe stato il benvenuto al mondo con il suo aspetto e la sua personalità. Ma già durante un’ecografia, i medici hanno stabilito che il Bambino era tutt’altro che “normale”. dopo la nascita, la mamma Amy ha raccontato la sua incredibile storia e, in poco tempo, Ollie è stato soprannominato “Pinocchio”. Ecco com’è oggi questo incredibile Bambino. Ci sono miliardi di persone al mondo, ma ognuno di noi ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 9 settembre 2022) Come genitori, è importante insegnare ai nostri figli che sono perfetti esattamente così come sono. Ma quando fin dalla nascita si è molto particolari, potrebbe essere tutt’altro che semplice essere felici del proprio aspetto. Quando Amy Poole aspettava suo figlio Ollie, i medici sapevano che ilera unico. Proprio come tutti gli altri bambini, sarebbe stato il benvenuto al mondo con il suo aspetto e la sua personalità. Ma già durante un’ecografia, i medici hanno stabilito che ilera tutt’altro che “normale”.la nascita, la mamma Amy ha raccontato la sua incredibile storia e, in poco tempo, Ollie è stato soprannominato “”. Eccoquesto incredibile. Ci sono miliardi di persone al mondo, ma ognuno di noi ...

DocDM84 : RT @Agostino35: Pinocchio: 'papà, un giorno diventerò un bambino vero?' Geppetto: 'sì però sono arrivati 400€ di gas da pagare quindi per o… - GuessItsJustMe_ : @GdiGardy Davvero, vedere Pinocchio nel paese dei balocchi così triste come se non volesse nemmeno essere lì è qua… - ahsoka_xx : ma in che senso in sta versione pinocchio non diventa un bambino vero ma perché - pjw95s : Ho appena finito di vedere il live action di Pinocchio, I need to talk abt this perchè non mi avete dato Pinocchio… - sfiorata82 : RT @movieplayer_it: #Pinocchio, la recensione: un bambino quasi vero in live action -