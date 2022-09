Bake Off Italia 2022: la tradizione elimina il concorrente pugliese nella seconda puntata (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l’esordio un po’ traballante della scorsa settimana, Bake Off Italia 2022 è tornato questo venerdì 9 settembre 2022 con la seconda puntata di questa festosa decima edizione. Rispetto agli altri anni, sembra che quest’anno le prove siamo davvero incentrate su dolci più semplici da realizzare e soprattutto ispirati a dessert classici, nelle loro versione originale e non ricreate dai giudici con ricette complesse. In questa seconda puntata, ad esempio, i tre giudici hanno proposto ai pasticceri amatoriali in gara tre pezzi forti della cucina Italiana. Nel corso di questo episodio, infatti, Benedetta Parodi ha svelato che le prove questa volta saranno ispirati ai dolci preferiti dei tre giudici del programma. La prova tecnica ha avuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l’esordio un po’ traballante della scorsa settimana,Offè tornato questo venerdì 9 settembrecon ladi questa festosa decima edizione. Rispetto agli altri anni, sembra che quest’anno le prove siamo davvero incentrate su dolci più semplici da realizzare e soprattutto ispirati a dessert classici, nelle loro versione originale e non ricreate dai giudici con ricette complesse. In questa, ad esempio, i tre giudici hanno proposto ai pasticceri amatoriali in gara tre pezzi forti della cucinana. Nel corso di questo episodio, infatti, Benedetta Parodi ha svelato che le prove questa volta saranno ispirati ai dolci preferiti dei tre giudici del programma. La prova tecnica ha avuto ...

