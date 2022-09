Bake Off 2022 del 9 settembre: Giovanni eliminato (foto e streaming) (Di venerdì 9 settembre 2022) La seconda puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 9 settembre, ha visto l’eliminazione di Giovanni. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. I 15 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera ogni prova è stata decisa da uno dei giudici. Nella prova creativa, su richiesta di Tommaso Foglia, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Caprese, uno dei classici della pasticceria partenopea, ovviamente con qualche ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 settembre 2022) La seconda puntata diOff Italiadi stasera, 9, ha visto l’eliminazione di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. I 15 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera ogni prova è stata decisa da uno dei giudici. Nella prova creativa, su richiesta di Tommaso Foglia, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Caprese, uno dei classici della pasticceria partenopea, ovviamente con qualche ...

