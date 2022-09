Avvocato ferito in rapina a casa, morto in ospedale Catania (Di venerdì 9 settembre 2022) E' morto nell'ospedale San Marco di Catania un Avvocato di 83 anni, Salvatore Laudani, che era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) E'nell'San Marco diundi 83 anni, Salvatore Laudani, che era stato trovato gravementecon un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua ...

AnsaSicilia : Avvocato ferito in rapina a casa, morto in ospedale Catania. 83enne deceduto quattro giorni dopo ricovero, colpito… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Catania, avvocato ferito durante una rapina in casa propria, muore dopo 4 giorni in ospedale - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Avvocato ferito in rapina a casa, morto in ospedale Catania 83enne deceduto quattro giorni dopo… - telodogratis : Avvocato ferito in rapina a casa, morto in ospedale Catania - danieledv79 : RT @LaStampa: Catania, avvocato ferito durante una rapina in casa propria, muore dopo 4 giorni in ospedale -