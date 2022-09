Aurora, le foto del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Di venerdì 9 settembre 2022) Aurora Aksnes si è esibita ieri alla Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con la seconda data italiana del tour. Aurora, il ritorno della cantautrice norvegese all’Auditorium Parco della Musica di Roma Aurora live Auditorium PdM Roma 8.09.2022 – Ph © Emanuela VertolliAurora live Auditorium PdM Roma 8.09.2022 – Ph © Emanuela VertolliAurora live Auditorium PdM 8.09.2022 – Ph © Emanuela VertolliIn apertura l’artista norvegese è stata preceduta sul palco dai Thea Wang e successivamente da Sei Selina, che hanno scaldato il pubblico capitolino prima dell’arrivo dell’attesissima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)Aksnes si è esibita ieri alla Santa Cecilia dell’Auditoriumdicon la seconda data italiana del tour., il ritornocantautrice norvegesedilive Auditorium PdM8.09.2022 – Ph © Emanuela Vertollilive Auditorium PdM8.09.2022 – Ph © Emanuela Vertollilive Auditorium PdM 8.09.2022 – Ph © Emanuela VertolliIn apertura l’artista norvegese è stata preceduta sul palco dai Thea Wang e successivamente da Sei Selina, che hanno scaldato il pubblico capitolino prima dell’arrivo dell’attesissima ...

L_Moretti_Foto : RT @viaggilorandi: Buongiorno #viaggiatori, dove vive Babbo Natale? In Lapponia! Anche quest'anno sono pronti i #viaggi per andare a sco… - aleandreotti : @AuroraFantin Foto meravigliosa Aurora! - aurora_rizzuto : RT @LittleLouFreaks: La prima foto che si sono fatti a princess park ?? - sabinatwinkle : @aurora_gianna Io manco quello gli avrei messo...dopo che, di fatto, l'ha smerdata via social Però sti cavoli.. se… - aurora_gianna : Ci riprovo anche oggi ,Jess la foto simile a lei ?? #jeru -