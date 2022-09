Auguri Hugh Grant | 62 anni di fascino british

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il principe azzurro per eccellenza, protagonista di innumerevoli storie d’amore sul grande schermo, amato da tutte le donne del Pianeta, festeggia oggi il compleanno.con quella bellezza intrigante, ma al contempo carica di normalità, irriverente, sarcastico è un uomo che difficilmente può passare inosservato. Il suo vero nome èJohn Mungo, ma tutti lo conoscono semplicemente come. Raggiunge il successo internazionale con Quattro matrimoni e un funerale, per il quale vince anche un Golden Globe per il migliore attore in un film commedia o musicale e il BAFTA al miglior attore protagonista.: l’affascinante attore dall’humor incontrastatonasce a Londra, il 9 settembre del 1960. La madre ...