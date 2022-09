Attimi di paura per la conduttrice, malore in diretta tv: dramma sfiorato (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di paura per la nota conduttrice americana, malore in diretta tv. Cosa è accaduto realmente in quei secondi? I particolari della vicenda. Attimi di paura per la nota conduttrice americana,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 settembre 2022)diper la notaamericana,intv. Cosa è accaduto realmente in quei secondi? I particolari della vicenda.diper la notaamericana,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

361_magazine : Elettra Lamborghini, attimi di terrore in aereo - shiningjasmin : @MolaschiClara @lori_gianna @betyzapi @RobertoGranai @MattiasArvidss1 @Frances53017788 Ciao Clara, a Pescantina, io… - LazioNews_24 : Attimi di paura in #NizzaColonia - medicojunghiano : RT @BresciaOggiIT: +++ Tromba d'aria questa mattina sul Garda, la testimonianza: 'In 40 anni mai vista una cosa simile' VIDEO (può interess… - Annroveda : RT @BresciaOggiIT: +++ Tromba d'aria questa mattina sul Garda, la testimonianza: 'In 40 anni mai vista una cosa simile' VIDEO (può interess… -