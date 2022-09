Attenzione alla panna montata, in molti casi può essere pericolosa | Ecco cosa hanno trovato all’interno (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche gustarsi un gelato artigianale è diventato un pensiero per i consumatori. Dentro la panna montata sono stati rinvenuti contaminanti che potenzialmente possono essere pericolosi per l’uomo. La panna montata potrebbe contenere contaminanti (fonte web)Lo studio tedesco rileva tracce di disinfettante nella panna offerta ai clienti Stiamo parlando di uno studio condotto in Germania su 300 campioni analizzati in laboratorio. In più di un quinto dei risultati la panna montata distribuita nelle gelaterie conteneva delle tracce di disinfettante solitamente utilizzato per pulire i macchinari. Nonostante la ricerca sia stata condotta in Germania, anche in Italia gli stessi disinfettanti vengono utilizzati per il lavaggio dei costosi apparecchi che montano ... Leggi su topicnews (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche gustarsi un gelato artigianale è diventato un pensiero per i consumatori. Dentro lasono stati rinvenuti contaminanti che potenzialmente possonopericolosi per l’uomo. Lapotrebbe contenere contaminanti (fonte web)Lo studio tedesco rileva tracce di disinfettante nellaofferta ai clienti Stiamo parlando di uno studio condotto in Germania su 300 campioni analizzati in laboratorio. In più di un quinto dei risultati ladistribuita nelle gelaterie conteneva delle tracce di disinfettante solitamente utilizzato per pulire i macchinari. Nonostante la ricerca sia stata condotta in Germania, anche in Italia gli stessi disinfettanti vengono utilizzati per il lavaggio dei costosi apparecchi che montano ...

marattin : Un bel dibattito alla CNA di Novara con esponenti di tutti i partiti. Presa dalla frenesia di redistribuire le riso… - borghi_claudio : Direi 20 minuti da ascoltare con attenzione. Dalle sanzioni alla Russia al reintegro dei medici sospesi. - Mov5Stelle : Siamo stati i primi già nello scorso autunno a parlare di pandemia energetica e depositare a marzo in Senato una mo… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: La minaccia alla vigilia di un evento importante per attirare attenzione e la solita solidarietà pelosa bi-tri quadripa… - MonicaBergamas9 : RT @Moonlightshad1: La minaccia alla vigilia di un evento importante per attirare attenzione e la solita solidarietà pelosa bi-tri quadripa… -