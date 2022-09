Attentato, missionaria italiana perde la vita durante un feroce assalto. I dettagli (Di venerdì 9 settembre 2022) Si tratta di una tragedia terribile che purtroppo non ha lasciato scampo a una religiosa veneta che si trovava in missione. Una vera disgrazia quella che è accaduta nelle ultime… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 settembre 2022) Si tratta di una tragedia terribile che purtroppo non ha lasciato scampo a una religiosa veneta che si trovava in missione. Una vera disgrazia quella che è accaduta nelle ultime… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

dario_dambrosio : RT @acs_italia: ACS piange la scomparsa della 84enne missionaria italiana Maria De Coppi. La suora comboniana è stata uccisa ieri sera Chip… - cafemac170657 : RT @acs_italia: ACS piange la scomparsa della 84enne missionaria italiana Maria De Coppi. La suora comboniana è stata uccisa ieri sera Chip… - VannaRicci : RT @acs_italia: ACS piange la scomparsa della 84enne missionaria italiana Maria De Coppi. La suora comboniana è stata uccisa ieri sera Chip… - aesposito25 : RT @eziamor: #SuorMariadeCoppi vorrei ricordare questa grandissima donna, suora missionaria in #Mozambico da 59 anni uccisa ieri in un att… - eziamor : #SuorMariadeCoppi vorrei ricordare questa grandissima donna, suora missionaria in #Mozambico da 59 anni uccisa ier… -