Atalanta, la bellezza del primato solitario: da difendere con i denti contro la Cremonese (Di venerdì 9 settembre 2022) Il punto. Godiamoci fino in fondo il primato solitario, tanto più che c’era un sentore di scetticismo diffuso sul rendimento della squadra in questa stagione. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il punto. Godiamoci fino in fondo il, tanto più che c’era un sentore di scetticismo diffuso sul rendimento della squadra in questa stagione.

Ilromanistasfe1 : @gasperinefano Complimenti all'Atalanta che rimarrà in vetta per la bellezza di 6... giorni - AndrewTactics : RT @calcioincosimo: Prima di venire in Italia, nelle ultime due stagioni di Eredivisie con l'AZ Alkmaar, #Koopmeiners aveva segnato la bell… - calcioincosimo : Prima di venire in Italia, nelle ultime due stagioni di Eredivisie con l'AZ Alkmaar, #Koopmeiners aveva segnato la… -