Atalanta, buone notizie da Muriel: il colombiano è pronto per la Cremonese (Di venerdì 9 settembre 2022) Calcio L’attaccante nerazzurro si è regolarmente allenato con il gruppo e potrebbe essere in panchina domenica 11 al Gewiss Stadium (ore 12,30) contro i grigiorossi. Dubbio-modulo per Gasp: Okoli dal 1’ in caso di difesa a 3. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 settembre 2022) Calcio L’attaccante nerazzurro si è regolarmente allenato con il gruppo e potrebbe essere in panchina domenica 11 al Gewiss Stadium (ore 12,30) contro i grigiorossi. Dubbio-modulo per Gasp: Okoli dal 1’ in caso di difesa a 3.

