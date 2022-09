Assistenza ospedaliera: convocato tavolo istituzionale il 14 settembre (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – convocato un tavolo istituzionale sui temi dell’Assistenza ospedaliera per il 14 settembre. “I sottoscritti Sindaci, della città di Benevento, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci, della città di Sant’Agata de’ Goti (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Limatola (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Dugenta (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Frasso Telesino (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Melizzano (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci premesso che, da diversi mesi a seguito anche di notizie diffuse dagli organi di stampa, sono emerse molteplici criticità per quanto concerne l’organizzazione e la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –unsui temi dell’per il 14. “I sottoscritti Sindaci, della città di Benevento, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci, della città di Sant’Agata de’ Goti (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Limatola (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Dugenta (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Frasso Telesino (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci, del comune di Melizzano (BN), quale componente della Conferenza dei Sindaci premesso che, da diversi mesi a seguito anche di notizie diffuse dagli organi di stampa, sono emerse molteplici criticità per quanto concerne l’organizzazione e la ...

