Artena Pistola alla mano minaccia di uccidere la compagna 48enne del luogo arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia | atti persecutori e porto abusivo di armi

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Artena, minaccia la compagna con una pistola: arrestato - gidolo : RT @SkyTG24: Artena, minaccia la compagna con una pistola: arrestato - enricofrasca3 : RT @romatoday: La donna picchiata e minacciata di morte con una pistola dal compagno - MoltoBenone : RT @SkyTG24: Artena, minaccia la compagna con una pistola: arrestato - romatoday : La donna picchiata e minacciata di morte con una pistola dal compagno -

RomaToday

...con unadi volerla uccidere. La donna, una 54enne, ha chiamato i carabinieri per una richiesta di aiuto. I militari della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 48enne di, ......con unadi volerla uccidere. La donna, una 54enne, ha chiamato i carabinieri per una richiesta di aiuto. I militari della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 48enne di, ... La donna picchiata e minacciata di morte con una pistola dal compagno Due killer hanno compiuto una vera e propria strage in una provincia canadese del Saskatchewan. Hanno bussato e ucciso casa per casa. Lo riferisce la polizia. I due Damien e Myles Anderson erano frate ...L’ha massacrata di botte, tra calci e pugni, poi con una pistola l’ha minacciata di morte. ‘Cambiano’ i luoghi, i protagonisti, ma purtroppo non la violenza, che spesso (e sempre più frequentemente) s ...