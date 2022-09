Arrivano i dj del passato, grandi voci a RTL 102.5 Best: Jocelyn & Alessandra, Awanagana, Gianni De Bernardis e Sergio Mancinelli (Di venerdì 9 settembre 2022) On air. Diretta, come sempre. A RTL 102.5 Best, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5, Arrivano grandi dj della radiofonia italiana. Nomi che tutti conosciamo, voci che sono familiari per intere generazioni. In questo weekend andranno in onda alcune voci storiche: Jocelyn& Alessandra, Awanagana, Gianni De Bernardis, Sergio Mancinelli, che affiancheranno i conduttori già in palinsesto da tempo (Luca Viscardi, Gianni Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo, Nino Mazzarino e Mila). RTL 102.5 Best è una radiovisione amata da milioni di ascoltatori conquistati in questi anni in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) On air. Diretta, come sempre. A RTL 102.5, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5,dj della radiofonia italiana. Nomi che tutti conosciamo,che sono familiari per intere generazioni. In questo weekend andranno in onda alcunestoriche:De, che affiancheranno i conduttori già in palinsesto da tempo (Luca Viscardi,Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo, Nino Mazzarino e Mila). RTL 102.5è una radiovisione amata da milioni di ascoltatori conquistati in questi anni in ...

