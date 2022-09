Argentina, giornalista esulta e brinda in diretta per la morte della Regina Elisabetta II: «Vecchia nazista di m***a» – Il video (Di venerdì 9 settembre 2022) «Vi avevo promesso che avremmo brindato, e allora brindiamo!». Dal suo studio televisivo Santiago Cuneo, giornalista e politico argentino, con gli ospiti del programma Cuneo al mediodia annuncia la morte della Regina Elisabetta II stappando spumante, applaudendo e insultandola. «La Vecchia di m***a è morta, è finita una volta per tutte», esclama gioioso: «Applausi fragorosi per satana che l’ha portata via. Questa sporcizia di Lucifero. Questa ammiratrice di Hitler è finalmente finita». Il precedente delle Falkland Tra Argentina e Regno Unito non scorre buon sangue, soprattutto a causa di quanto accaduto sulle isole Falkland (o come le chiamano gli argentini, Malvinas) negli anni ’80. Da secoli territorio conteso, dal 1833 è ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) «Vi avevo promesso che avremmoto, e allora brindiamo!». Dal suo studio televisivo Santiago Cuneo,e politico argentino, con gli ospiti del programma Cuneo al mediodia annuncia laII stappando spumante, applaudendo e insultandola. «Ladiè morta, è finita una volta per tutte», esclama gioioso: «Applausi fragorosi per satana che l’ha portata via. Questa sporcizia di Lucifero. Questa ammiratrice di Hitler è finalmente finita». Il precedente delle Falkland Trae Regno Unito non scorre buon sangue, soprattutto a causa di quanto accaduto sulle isole Falkland (o come le chiamano gli argentini, Malvinas) negli anni ’80. Da secoli territorio conteso, dal 1833 è ...

